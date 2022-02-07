В Москве около 13 тыс. девятиклассников сдали тренировочный экзамен по физике

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Тренировочный экзамен по физике сдали около 13 тыс. девятиклассников Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В тренировочном экзамене по физике приняли участие около 13 тыс. девятиклассников. Особенность этого экзамена в том, что он проходит в компьютерной форме. В мероприятии были задействованы 454 пункта проведения экзаменов, организованных на базе московских школ", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального центра обработки информации города Москвы Оксаны Карклиной.

В нем приняли участие девятиклассники, которые подали заявления на сдачу основного государственного экзамена (ОГЭ) по физике в 2022 году.

"На тренировочных экзаменах выпускники проходят всю процедуру проведения экзаменов, выполняют задания, похожие на те, которые будут на экзаменах, а также узнают, как правильно заполнять бланки и работать в программном обеспечении при проведении экзаменов в компьютерной форме", - говорится в сообщении.

Результаты тренировочного экзамена по физике будут известны не ранее 11 февраля. Их можно будет узнать в личном кабинете на mos.ru.

"Участие в тренировочных экзаменах добровольное, а их результаты не влияют на итоговую оценку по предмету. Выпускники сами определяют, участвовать им в тренировочных экзаменах или нет", - рассказал собеседник агентства

Расписание экзаменов

Следующий тренировочный экзамен для обучающихся 9-х классов будет по математике, он состоится 12 марта. Для одиннадцатиклассников первый тренировочный экзамен пройдет 19 февраля. Это будет единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и ИКТ. В нем примут участие одиннадцатиклассники, которые зарегистрировались на сдачу ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2022 году.