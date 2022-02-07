Суд оштрафовал "Медиазону" за неуказание на запрет деятельности штабов Навального

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал интернет-издание "Медиазона" и ее главного редактора Сергея Смирнова (признаны в РФ иноагентами) за неуказание в публикации на запрет деятельности в России штабов Навального как экстремистского движения. Об этом ТАСС в понедельник сообщил адвокат Александр Альдаев.

"Суд оштрафовал "Медиазону" на 40 тыс. рублей, Смирнова на 4 тыс. за неуказание в одной из публикаций по "санитарному делу", что деятельность штабов Навального в России признана экстремистской и запрещена", - сказал адвокат.

Суд ранее признал штабы Навального экстремистским движением.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, после того как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории США. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.