Суд 9 февраля рассмотрит вопрос о продлении Рашкину запрета действий по делу об охоте

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет просит Басманный суд Москвы о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, обвиняемому по делу о незаконной охоте. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Кристина Булыгина, следствие просит продлить запреты обвиняемому еще почти на два месяца.

"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении Рашкину срока запрета определенных действий до 29 марта. Судебное заседание запланировано на 9 февраля", - сказала собеседница агентства.