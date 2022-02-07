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Суд 9 февраля рассмотрит вопрос о продлении Рашкину запрета действий по делу об охоте

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет просит Басманный суд Москвы о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, обвиняемому по делу о незаконной охоте. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Кристина Булыгина, следствие просит продлить запреты обвиняемому еще почти на два месяца.

"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении Рашкину срока запрета определенных действий до 29 марта. Судебное заседание запланировано на 9 февраля", - сказала собеседница агентства.

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РоссияКПРФРашкин, Валерий Федорович
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