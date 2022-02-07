На Ставрополье проработают возможность продления школьных каникул

СТАВРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья проработают возможность продления школьных каникул в регионе и формат обучения детей после каникул. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Уровень заболеваемости школьников необходимо держать на ежедневном контроле. На следующей неделе мы должны решить, в каком формате будет продолжено обучение в наших образовательных учреждениях - очном или дистанционном. Также целесообразно проработать возможность продления каникул после 16 февраля", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

С начала января после появления в крае штамма "омикрон" власти региона неоднократно сообщали о растущей заражаемости коронавирусом среди детей. В школах края на неделю был введен дистанционный формат обучения для учеников 1-8-х классов, после этого с 10 по 16 февраля школы уйдут на каникулы.

"Число случаев заболевания COVID-19 детей снижается. Однако глава региона отметил, что следует быть готовыми к любому развитию событий. Губернатор поручил на особый контроль взять динамику распространения коронавирусной инфекции в организациях среднего профессионального образования и вузах. При ухудшении ситуации в них также может быть введен дистанционный формат обучения", - поясняется в сообщении.

С начала пандемии на Ставрополье выявили 154 243 случая коронавируса, выздоровели 131 343 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умерли 6 544 пациента. С начала пандемии в крае выявлено 8 447 случаев заражения среди детей, из них 415 за последние сутки. На амбулаторном лечении находятся 407 детей.