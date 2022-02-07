В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) вводится второй раз с начала 2022 года на территории Новосибирска - с 7 по 11 февраля, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Две недели назад - 27 января - на территории города режим также вводился на четверо суток.

"В период с 17:00 7 февраля до 17:00 11 февраля 2022 года на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Во время таких условий источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.