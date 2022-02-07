На Алтае почти вдвое нарастили объем исследований на ковид с начала новой волны

ТАСС, 7 февраля. Объем исследований на коронавирус в Республике Алтай нарастили почти вдвое с момента начала новой волны, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

"В Республике Алтай за сутки проводится примерно 1 500 тестов. Это на 25% больше, чем в пиковый период третьей волны. При этом перед началом периода роста заболеваемости, на неделе с 17 по 23 января, мы делали свыше 6,5 тыс. тестов за неделю. За минувшую неделю проведено 11 740 исследований на COVID-19, пока это самый высокий показатель с начала пандемии", - сказал Максимов.

Он уточнил, что в регионе охват тестированием на коронавирус методом ПЦР-диагностики составляет 664,1 на 100 тыс. населения при нормативе в 300. По данным властей, на обработку анализов в четырех лабораториях региона уходит до 24 часов.

"За неделю с 31 января по 6 февраля в Республике Алтай было зарегистрировано 1 163 случая COVID-19, мы наблюдаем рост с предыдущей недели в 1,5 раза", - подчеркнул пресс-секретарь.

Он добавил, что в регионе вновь нарастили коечный фонд - до 440 мест в пяти моногоспиталях. На заседании оперштаба в понедельник пролонгировано решение о переходе школ Горно-Алтайска на дистанционный формат обучения до 13 февраля. На карантин закрыты Горно-Алтайский педагогический колледж, Майминский сельскохозяйственный техникум, аграрный колледж Горно-Алтайского госуниверситета, школы в Чемале и Акташе. Частично введены ограничения для семи групп Горно-Алтайского политехнического колледжа им. Гнездилова, 35 классов в 14 школах региона и 26 групп в 19 детсадах. Кроме того, из-за роста детской заболеваемости всероссийская гонка "Лыжня России" в регионе пройдет только со взрослыми участниками. Старты состоятся без зрителей и будут разделены по времени.

В Республике Алтай с начала пандемии коронавирус подтвержден у 27 931 человека. В регионе полностью вакцинированы 113 526 человек.