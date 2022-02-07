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В МВД ФРГ заявили об отсутствии точных данных о хакерах, атаковавших немецкую компанию

Хакеры совершили кибератаку на Mabanaft в январе

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Германии не имеет точных сведений о принадлежности хакеров, совершивших атаку на компанию Mabanaft в январе. Об этом ведомство сообщило в понедельник.

"Точных данных о происхождении хакеров нет", - сообщили там, не приведя дополнительных данных.

О кибератаке сообщила 1 февраля газета Handelsblatt. О масштабах подробной информации не было.

Mabanaft является импортером, оптовым продавцом и поставщиком мазута, бензина и дизельного топлива. Она принадлежит гамбургской группе компаний Marquard & Bahls Group, объем продаж которой в 2020 году составил около € 9,2 млрд.

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