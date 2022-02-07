Reuters сообщило о вспышке птичьего гриппа в Камеруне

ПРЕТОРИЯ, 7 февраля. /ТАСС/. Вспышка птичьего гриппа H5N1 зафиксирована на западе Камеруна. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на власти района Бамунгум.

По их словам, эпицентром заражения является птицефабрика в городе Конгсо. В районе установлены санитарные кордоны, введен запрет на перевозку домашних птиц. Идет проверка птицеводческих хозяйств на наличие птичьего гриппа.

Камерун стал очередным государством на западе Африки, где в последние месяцы произошла вспышка птичьего гриппа. С минувшего августа это заболевание среди домашних птиц было обнаружено в Кот-д'Ивуаре, Гане, Бенине, Нигерии и Буркина-Фасо.