В Липецкой области почти втрое выросло количество садов и школ на карантине по ОРВИ

ТАСС, 7 февраля. Воспитанники 145 образовательных организаций Липецкой области полностью переведены на карантин и дистанционное обучение из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в том числе ковидом и гриппом. Это в 2,7 раза больше уровня конца прошлой недели, сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы управления образования Липецкой области.

"Закрыты на карантин по COVID-19 два детских сада, по гриппу и ОРВИ - 64 школы и четыре детских сада, на дистанционное обучение переведены еще 75 школ", - сообщила она.

По данным представительницы управления образования Липецкой области, еще более 14,2 тыс. детей находятся на карантине в частично закрытых образовательных учреждениях - в 71 школе 713 классов в 15 детсадах 31 группа.

На 3 февраля в Липецкой области на дистанте и карантине находились более 50 тыс. детей: все школьники и детсадовцы 54 образовательных учреждений региона, частично по ОРВИ, в том числе гриппу и ковиду - ученики 998 классов в 100 школах и воспитанники 26 групп в 14 детсадах.

В Липецкой области отмечается рост заболеваемости коронавирусом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось почти в 11 раз - с 90 до 969. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявлено более 98,7 тыс. случаев заражения, выздоровели более 83,9 тыс. человек, более 3 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим. Для посещения некоторых заведений общепита, театров, музеев необходимо показать ковид-сертификат. Сейчас в больницах региона для пациентов с ковидом создано 1 450 коек, из них свободно 19,7%.