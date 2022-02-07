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В Анапе в 2021 году выпало более двух годовых норм осадков

В январе 2022 года выпавшие в городе осадки превысили норму вдвое

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Более двух годовых норм осадков выпало в городе-курорте Анапе в 2021 году. Всего выпало около 1 тыс. мм осадков, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в понедельник.

"За прошлый год в Анапе выпало более 1 тыс. мм осадков - это в два-три раза больше средних показателей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в январе 2022 года уже выпала двухмесячная норма осадков. Также в пресс-службе отметили, что строительство общегородской системы ливневой канализации является одной из первоочередных задач администрации.

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