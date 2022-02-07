Школьники Оренбурга приступят к очным занятиям поэтапно

ОРЕНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Очное обучение в школах Оренбурга, где с 28 января организовали дистанционные уроки из-за большого числа заразившихся ОРВИ и коронавирусом, отменят постепенно с 8 февраля. Об этом в понедельник сообщили журналистам в мэрии города.

"Сегодня на очередном заседании штаба по согласованию с региональным Минздравом было принято решение о поэтапном выходе с дистанционного обучения. Так, 8 февраля учащиеся девятых и 11-х классов выходят на очное обучение. 9 февраля к занятиям в школах приступят ученики первых, вторых, третьих и четвертых классов. 10 февраля школьники пятых, шестых, седьмых, восьмых и 10-х классов также приступят к очным занятиям в образовательных учреждениях", - говорится в распространенном сообщении.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, темпы прироста числа заболеших медленно, но сокращаются. Пороговые значения превышены во всех возрастных группах, кроме детей до двух лет. Как отмечается в сообщении, есть тенденция к снижению числа заболевших среди школьников, что говорит об эффективности принятых ранее мер по разобщению детей и введению дистанционного обучения.

"Решение о приостановке работы всех учреждений, секций и кружков дополнительного образования, в том числе относящихся к сферам культуры и спорта, продолжает действовать. По настоятельной рекомендации регионального управления Роспотребнадзора занятия не будут проходить еще неделю и возобновятся с 14 февраля", - уточняется в сообщении.

В Оренбургской области, по данным оперштаба региона, официально зарегистрировано 130 425 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 143 - за прошедшие сутки. На сегодняшний день выздоровели 105 069 человек, 621 - за минувшие сутки. В стационарах находятся 972 человека с диагнозом COVID-19.