Общественная палата в феврале проведет круглый стол о правовых аспектах вакцинации

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) в феврале планирует провести круглый стол, который будет посвящен правовым аспектам вакцинации. Об этом сообщила секретарь ОП Лидия Михеева в ходе видеоинтервью в пресс-центре "Парламентской газеты" в понедельник.

"В феврале Общественная палата будет проводить круглый стол, касающийся правовых аспектов вакцинации как таковой", - сказала Михеева.

По ее словам, тема вакцинации очень живо волнует родителей, которым "нужно принимать решение о том, какие прививки ставить ребенку". "Пожилых людей эта тема также очень живо волнует", - подчеркнула секретарь ОП.

Она добавила, что круглый стол будет посвящен не только вакцинации от коронавируса, но и от любой другой болезни. "Наши эксперты подготовили уже очень интересные аналитические материалы о том, как эта проблема решается <...> в целом ряде стран. Поскольку подходы действительно очень разные, они зависят от того, страховая медицина используется или какая-то иная форма, <...> насколько доступны эти вакцины. Так что я всех приглашаю [принять участие в круглом столе]", - подчеркнула Михеева.