Количество больных коронавирусом увеличилось в Коми за неделю в 2,1 раза

СЫКТЫВКАР, 7 февраля. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом увеличилось за неделю в Республике Коми в 2,1 раза, до 15 772. Количество госпитализированных увеличилось в 1,4 раза, до 1 528, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Коми в понедельник.

"На сегодня на амбулаторном и стационарном лечении находятся 15 772 человека, в том числе 1 528 госпитализированы с COVID-19. На 31 января в республике насчитывалось 6 390 амбулаторных пациентов с ковидом и 1 091 госпитализированный", - сообщили ТАСС в Минздраве.

По данным ведомства, на сегодня 678 пациентов в стационарах требуют кислородной поддержки, 90 человек находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 23 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Более 83% госпитализированных - люди старше 60 лет.

На 7 февраля в Коми выявили всего 114 894 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 1 488, из них 96 госпитализированы. Выздоровели 96 789 человек, умерли 2 796. С 25 января приостановлена вся плановая медицинская помощь в стационарах и поликлиниках за исключением экстренной и неотложной помощи. В школах Сыктывкара, Ухты, Воркуты и других крупных городов и районов республики с 25 января по 6 февраля вводилось дистанционное обучение. Завершили вакцинацию более 410 тыс. жителей, коллективный иммунитет к коронавирусу в регионе составляет 73,5%.