Залпы оружейных салютов прозвучали в Лондоне по случаю "платинового юбилея" Елизаветы II

В 12:00 по лондонскому времени (15:00 мск) "платиновый юбилей" монарха был отмечен 41 залпом оружейного салюта в Грин-парке недалеко от Букингемского дворца, которые были произведены военнослужащими королевской конной артиллерии, прибывшими на место из казарм Веллингтона в центре британской столицы в полной парадной форме, включая гусарский кивер, с шестью лафетами времен Первой мировой войны. Традиционно королевский салют состоит из 21 залпа, однако в случае его проведения на территории королевских парков, таких как Грин-парк, число выстрелов увеличивается до 41. В преддверии салюта в парке, где собрались несколько сотен горожан, прошел концерт с участием оркестра Гренадерской гвардии.

В 13:00 (16:00 мск) также прозвучали 62 выстрела салюта из пушек Тауэра, осуществленных военнослужащими почетного артиллерийского полка. Дополнительный 21 залп был произведен по случаю "королевского юбилея" из пушек, установленных рядом с крепостью, которая номинально является "дворцом Ее Величества".

Мероприятия с участием самой 95-летней Елизаветы II в понедельник не запланированы. Различные события, приуроченные к 70-летию царствования Ее Величества, будут проходить в течение всего года, однако своего пика торжества достигнут в начале лета, когда британцев ждут четырехдневные длинные выходные.

2 июня в центре Лондона пройдет парад, в котором примут участие 1,4 тыс. военнослужащих из разных подразделений вооруженных сил и 400 музыкантов. 3 июня будет организована праздничная служба в соборе Святого Павла в британской столице, а на следующий день в Букингемском дворце состоится концерт, на котором выступят звезды со всего мира. В Виндзоре 5 июня будет устроен праздничный обед на открытом воздухе, где за полукилометровым столом разместятся более 1,5 тыс. гостей, представляющих все слои британского общества.

Рекорды королевы

Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на британском троне. После смерти 13 октября 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX) Елизавета II стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира.

Среди женщин, которым довелось царствовать, Елизавета II пребывает на троне дольше всех в мировой истории. Однако среди европейских монархов она пока не превзошла достижение французского короля Людовика XIV (1638-1715), который провел на престоле 72 года и 110 дней. Подтвержденный рекорд самого долгого правления принадлежит Собузе II - королю Свазиленда (ныне - Эсватини), который был объявлен верховным вождем в четырехмесячном возрасте и правил 82 года и 254 дня.