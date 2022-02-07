В Хабаровском крае более чем вдвое увеличили коечный фонд для детей с ковидом

"В Хабаровском крае отмечено увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. Это одна из особенностей нового штамма "омикрон", который циркулирует в регионе. В детской краевой клинической больнице имени Пиотровича с 25 до 60 мест увеличен коечный фонд для лечения детей с коронавирусной инфекцией. Для этого освободили первый этаж инфекционного корпуса", - говорится в сообщении. Детей, которые проходили плановое лечение, перевели в другие медицинские учреждения.

По данным на понедельник, на стационарном лечении в учреждении находятся 22 маленьких пациента с диагнозом COVID-19. Всего в регионе развернуто 142 койки для детей с коронавирусной инфекцией. Из них заняты 58, или более 40%.

"Дети стали болеть чаще. На прошлой неделе за один день было госпитализировано 12 ребят. Сейчас на стационарном лечении находятся 22 ребенка, в том числе младенец, которого из палаты интенсивной терапии перевели в обычную. Мы готовы к увеличению заболеваемости, что наверняка произойдет в связи с широким распространением штамма "омикрон". Закуплены дополнительные лекарственные препараты, специалисты ознакомлены с последними методическими рекомендациями федерального Минздрава. По нашим наблюдениям, COVID-19 у детей сейчас проявляется в виде острого ларингита, температуры и стеноза гортани, что сопровождается осложнением дыхания", - цитируют в сообщении главного врача детской краевой клинической больницы имени Пиотровича Ивана Гончарова.

При поступлении маленьким пациентам проводят экспресс-тестирование. Детей до четырех лет госпитализируют вместе с родителями. Со средней степенью тяжести и в тяжелой форме COVID-19 протекает у пациентов с сопутствующими заболеваниями. Всего в Хабаровском крае на амбулаторном лечении находится 587 детей до 14 лет.