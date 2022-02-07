Экс-глава МВД Австрии раскритиковал правительство из-за непризнания "Спутника V"

ВЕНА, 7 февраля. /ТАСС/. Председатель Австрийской партии свободы (АПС), бывший министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль в понедельник подверг критике правительство республики за отказ признавать российскую вакцину "Спутник V" в условиях действия закона об обязательной вакцинации от коронавируса.

"Как и следовало ожидать, правительство остается верным своей линии и снова халтурит: прежде всего, непризнание вакцины "Спутник V" абсолютно непонятно и несет большие проблемы внутреннему туризму и многим работающим в Австрии людям из Венгрии", - подчеркнул Кикль в распространенном заявлении.

Он назвал ошибкой постановление Минздрава о деталях исполнения нового закона об обязательной вакцинации, в котором "Спутник V" не фигурирует в перечне признанных препаратов. "Напоминаю: экс-канцлер [Себастьян] Курц весной 2021 года обещал купить эту вакцину для Австрии. Согласно его заявлениям, контракты тогда уже были [на этапе] "непосредственно перед заключением". Сейчас эта вакцина полностью игнорируется - с фатальными последствиями для нашей страны", - подчеркнул Кикль.

По его словам, из-за отказа от "Спутника V" пострадает австрийская туристическая отрасль, которая потеряет многих гостей из Венгрии и России. Кроме того, непризнание российской вакцины вызовет трудности для работающих в Австрии граждан Венгрии, полностью иммунизированных "Спутником V".

Критика закона об обязательной вакцинации

Лидер АПС также призвал правительство отказаться от принуждения людей к прививке. Он указал, что все больше австрийских экспертов из медицинской среды отвергают введение закона об обязательной вакцинации.

Так, ведущий австрийский вирусолог Норберт Новотны заявил телерадиокомпании ORF, что "закон об обязательной вакцинации был инициирован, когда была волна дельта-штамма, и тогда он был оправданной мерой, поскольку больницы переживали перегрузку". "Сейчас из-за волны омикрон-штамма, которая несет легкое течение болезни, в существующий форме он (закон - прим. ТАСС) больше не нужен", - отметил Новотны.

Ранее с подобным заявлением уже выступали другие австрийские эпидемиологи, входящие в правительственную комиссию по реагированию на пандемию.

"Спутник V" не признан

Как сообщило в воскресенье Австрийское агентство печати, Минздрав Австрии представил постановление о порядке исполнения закона об обязательной вакцинации от коронавируса с перечнем признанных вакцин, в который не был включен "Спутник V". Документ должны утвердить в парламенте в понедельник. В Минздраве Австрии не ответили на запросы корреспондента ТАСС с просьбой пояснить причины отсутствия российской вакцины в списке признанных на национальном уровне препаратов, хотя в январе глава министерства Вольфганг Мюкштайн пообещал, что власти изучат вопрос учета сертификата иммунизации "Спутником V".

При этом Минздрав предложил специальный регламент для непризнанных вакцин, в том числе "Спутника V": людям, уже привитым двумя его компонентами, в Австрии для соответствия требованиям закона можно будет сделать только две инъекции признанными препаратами вместо трех.

Закон об обязательной вакцинации от коронавируса жителей старше 18 лет в Австрии вступил в силу 5 февраля. Взрослые резиденты Австрии, которые еще не были привиты, должны сделать три инъекции. Закон предполагает исключения для беременных женщин и тех, кому прививка противопоказана. Отсрочку от прививки на полгода получают переболевшие ковидом.

Контроль за соблюдением закона планируется ввести с 15 марта. Штраф за отказ от прививки составляет от €600 до €3 600. Ареста в случае отказа прививаться не предусмотрено.