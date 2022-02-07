Первую в Челябинской области переработку органических отходов построят в апреле 2022 года

ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Первую очередь производства, которое будет перерабатывать до 60 тыс. тонн органических отходов в год, построят на полигоне ТБО в Челябинской области до конца апреля 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в руководстве ООО "Полигон ТБО".

"Производство по компостированию органических отходов - это новый для Челябинской области объект. Подобными объектами могут похвастаться только некоторые полигоны Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Краснодарского края. Он значительно сократит объемы захоронения мусора. Окончание строительства первого этапа запланировано на конец апреля 2022 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, участок рассчитан на переработку до 60 тыс. тонн органических отходов в год, что на текущий момент составляет порядка 45% объема всей органики, которая поступает на полигон с общим потоком ТБО. В термических ваннах первого участка отходы будут перерабатываться в удобрения для сельского хозяйства.

Срок строительства второй очереди, где отходы будут перерабатывать в технологический материал для нужд самого полигона, назначен на май-июль 2022 года.