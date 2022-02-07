В Калужской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 84,4%

КАЛУГА, 7 февраля. /ТАСС/. Свыше 16,6 тыс. случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом выявили в Калужской области в период с 31 января по 6 февраля, что на 84,4 % выше эпидемиологического порога. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Всего за неделю зарегистрировано 16 606 случаев ОРВИ (предыдущая неделя - 11 702), показатель заболеваемости составил 165,6 на 10 тыс. населения, что на 84,4% превышает пороговые значения. Темп увеличения числа больных относительно четвертой недели составил 41,9 %", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, существенное превышение эпидпорога - на 136,6%, отмечено в возрастной группе 15 лет и старше. Уровень заболеваемости ниже пороговых значений зарегистрирован у школьников, а также у детей до двух лет и дошкольников. При этом рост числа заболевших отмечается во всех возрастных группах у детей - от 5% до 30% . "По информации министерства образования и науки Калужской области на дистанционное обучение, в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ, с 06.02.2022 года и до нормализации эпидемической ситуации, планируется перевести все образовательные организации области", - отметили в пресс-службе.