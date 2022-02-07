Число участников проекта "Активное долголетие" в Подмосковье выросло на 15% за 2 месяца

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Порядка 115 тыс. жителей Подмосковья старшего возраста стали участниками регионального проекта "Активное долголетие" с момента его запуска. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.

В первой декаде декабря прошлого года министерство сообщало, что количество участников проекта достигло 100 тыс. человек. Таким образом, за два месяца их число выросло на 15%.

"Губернаторский проект "Активное долголетие" объединил почти 115 тыс. участников. С начала года в клубах уже проведено почти 26 тыс. активностей", - приводятся в тексте слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она подчеркнула, что все занятия проходят с соблюдением мер безопасности в период распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, для участников клубов организована вакцинация от COVID-19, которую прошли уже 50 тыс. человек. "Записаться на вакцинацию или ревакцинацию можно в клубе "Активного долголетия" по своему городскому округу", - добавила Каклюгина.

Программа "Активное долголетие" действует в Подмосковье с октября 2019 года. Она предусматривает мероприятия для поддержания активного образа жизни пенсионеров региона. В их перечень входят экскурсии, спортивные занятия, настольные игры, творческие мастер-классы и лекции. Стать участником "Активного долголетия" могут мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет.