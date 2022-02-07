Посол РФ назвал дискриминационным отказ Минздрава Австрии учитывать привитых "Спутником V"

ВЕНА, 7 февраля. /ТАСС/. Применение нового закона Австрии об обязательной вакцинации взрослого населения от коронавируса и дискриминационный отказ Минздрава учитывать сертификаты привитых "Спутником V" могут создать новые барьеры для реализации двусторонних контактов. Об этом заявил в понедельник посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"Применение австрийского закона об обязательной вакцинации может создать новые барьеры для осуществления двусторонних контактов. Дискриминационное в отношении вакцинированных "Спутником V" распоряжение Минздрава Австрии вызывает многочисленные вопросы не только у нас, но и многих австрийских структур предпринимателей и общественности, плюс от наших соотечественников", - написал посол РФ у себя в Facebook.

По его словам, посольство РФ будет разбираться с деталями и с тем, "каким образом новые искусственные барьеры могут сказаться на самой возможности осуществления делового и простого человеческого общения". Оно и без того было серьезно ограничено условиями пандемии, пояснил Любинский.

"Медицинские соображения и логику здесь искать сложно, ведь эффективность "Спутника V", по сути, никто не оспаривает. Но соответствующие вопросы остаются без реакции со стороны австрийских регуляторов. В складывающихся условиях еще более возрастает важность решения задачи взаимного признания сертификатов о вакцинации между РФ и ЕС", - резюмировал посол.

Минздрав Австрии не признал "Спутник V"

Как сообщило в воскресенье Austria Presse Agentur, Минздрав Австрии представил постановление о порядке исполнения закона об обязательной вакцинации от коронавируса с перечнем признанных вакцин, в который не был включен "Спутник V". Документ должны утвердить в парламенте в понедельник. В Минздраве Австрии не ответили на запросы корреспондента ТАСС с просьбой пояснить причины отсутствия российской вакцины в списке признанных на национальном уровне препаратов, хотя в январе глава министерства Вольфганг Мюкштайн пообещал, что власти изучат вопрос учета сертификата иммунизации "Спутником V", поскольку людей с таким документом много в Австрии.

При этом Минздрав предложил специальный регламент для непризнанных вакцин, в том числе "Спутника V": людям, уже привитым двумя его компонентами, в Австрии для соответствия требованиям закона можно будет сделать только две инъекции признанными препаратами вместо трех.

Закон об обязательной вакцинации от коронавируса жителей старше 18 лет в Австрии вступил в силу 5 февраля. Взрослые резиденты Австрии, которые еще не были привиты, должны сделать три инъекции. Закон предполагает исключения для беременных женщин и тех, кому прививка противопоказана. Отсрочку от прививки на полгода получают переболевшие ковидом.

Контроль за соблюдением закона планируется ввести с 15 марта. Штраф за отказ от прививки составляет от €600 до €3 600. Арест в случае отказа прививаться не предусмотрен.