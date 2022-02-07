В Норвегии планируют начать тестировать на коронавирус при высылке из страны

ХЕЛЬСИНКИ, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Норвегии планирует ввести правило о проведении теста на коронавирус для людей, которых по тем или иным причинам высылают из страны. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

"Правительство предлагает правила, в соответствии с которыми для лиц, которые должны быть высланы, может быть проведено обследование, чтобы проверить, заражены ли они коронавирусом, или принудительное тестирование, если это необходимо для проведения депортации", - отмечается в распространенном сообщении. Как пояснили в кабмине, такая инициатива связана с тем, что у перевозчиков и в принимающей стране могут действовать требования, предусматривающие предъявления результатов теста на вирус перед посадкой или въездом.

Между тем сама Норвегия может отменить все ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, к 17 февраля.

Ранее страна уже объявила о значительном ослаблении ограничений. В списке мер, принятых правительством, снятие предписания об удаленной работе, отмена ограничений на число гостей в доме, на мероприятиях внутри помещений и на улице. Кроме того, для таких мест, как театры и кинотеатры, отменяется требование по безопасной дистанции в метр, когда зрители сидят на своих местах, отменены также временные ограничения на продажу алкоголя в точках общепита, сроки изоляции сокращены с шести до четырех дней. Отменяется также требование по тестированию на коронавирус перед въездом в Норвегию.

Норвежский институт здравоохранения заявил, что считает возможным начать постепенно отменять ограничительные меры. В институте считают, что это нужно сделать даже несмотря на то, что страну ожидает новая волна эпидемии с возможным значительным приростом числа заражений. По мнению властей, остановить эту волну будет невозможно.

Норвегия с 25 сентября 2021 года сняла большинство ковид-ограничений. Однако уже через месяц власти приняли решение не идти на дальнейшую отмену ограничительных мер. С 27 ноября для въезда в Норвегию всем, включая самих норвежцев, нужно регистрироваться на специальном сайте, с 3 декабря всем прибывающим нужно проходить тест на коронавирус после въезда. Правительство также вновь ввело отмененное ранее требование надевать защитную маску, просит жителей страны соблюдать безопасную дистанцию в один метр в общественных местах и сократить число социальных контактов. К настоящему моменту две дозы вакцины от коронавируса получили более 70% жителей страны старше 12 лет.