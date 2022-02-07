Более 3,5 млн рублей штрафов выписали объектам в Москве за нарушения антиковидных мер

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты в Москве с января усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на объектах культуры, торговли, общественного питания и в медицинских организациях из-за ситуации с коронавирусом. За это время было выписано штрафов на сумму более 3,5 млн рублей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Уточняется, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в первую очередь проверки провели на объектах транспорта, спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры, торговли, общественного питания, в гостиницах, хостелах, медицинских организациях, где отмечается скопление людей.

"С начала года специалистами управления Роспотребнадзора по Москве проведены 791 проверка и мониторинговое обследование, в ходе которых нарушения установлены на 131 объекте. <…> Во всех случаях по фактам нарушений возбуждены административные дела, в отношении юридических и должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составлено 129 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, направлено 94 уведомления о явке для составления протоколов. По рассмотренным протоколам судами вынесены постановления о наложении административных штрафов на сумму 3 млн 525 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В связи с грубыми многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований приостановлена работа 53 объектов, в том числе в порядке временного запрета 43 объекта были опечатаны до решения суда. Чаще всего временный запрет деятельности вводился на объектах общественного питания - 18, объектах торговли - 14 и кальянных - 11, а также приостанавливалась деятельность фитнес-клубов, медицинских центров, хостелов, ночного клуба Pur Pur Afterparty.

Основными нарушениями стали отсутствие разметки, не был обеспечен контроль за наличием масок, не было средств дезинфекции, не проводилось обеззараживание воздуха, а также не проверялась температура. Часть нарушений руководителями объектов устраняется в ходе проверок, и это обстоятельство в качестве смягчающего учитывается при оформлении административных материалов. В связи с невыполнением санитарно-эпидемиологических требований и препятствиями проведения проверок к административной ответственности привлечены организаторы массовых развлекательных и зрелищных мероприятий на концертных площадках "Клуб 1930 Moscow", "ГлавClub". Административные мероприятия направлены в суд.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве контроль за соблюдением противоэпидемических требований будет продолжен. Напоминаем, что в настоящее время в Москве продолжает оставаться сложной эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции, поэтому необходимо соблюдать простые противоэпидемические правила", - добавляется в материале.