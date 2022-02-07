Волгоградский проект по профилактике экстремизма у молодежи получил президентский грант

ВОЛГОГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Волгоградская общественная организация "Дом дружбы" получила президентский грант на реализацию проекта "Наше будущее - в единстве". Главная его цель - профилактика экстремизма и терроризма среди школьников, а также воспитание представителей разных национальностей в дружбе и единстве, сообщил ТАСС председатель "Дома дружбы" Казбек Фарниев. Сумма гранта превышает 400 тыс. рублей.

"Каждый студент и каждый старшеклассник должны понять, что такое террорист и экстремист. Они должны увидеть количество людей, которые погибли, понять, что приводит к такому отношению, чтобы относиться более бережно к жизни. В течение года во всех школах Волгограда у нас проходят конкурсы сочинений, мы подведем итоги, и победители поедут в Беслан 3 сентября", - сказал Фарниев, добавив, что экскурсионная поездка состоится для 40 десятиклассников.

Сообщается, что размер гранта составил более 410 тыс. рублей, еще 231 тыс. на его реализацию направит волгоградская общественная организация "Дом дружбы". В рамках гранта общественники уже провели в школах акции и классные часы в память о жертвах трагических событий в Беслане, в которых поучаствовали более 1 000 старшеклассников. Кроме того, до мая этого года от школьников Волгограда принимают на конкурс эссе на тему "Трагедия в Беслане глазами волгоградских школьников". 40 победителей конкурса отправятся в экскурсионную поездку в Северную Осетию - Аланию, во время которой посетят памятные места Владикавказа и Беслана и поучаствуют в съемках документального фильма о трагедии в Беслане, который покажут в эфире волгоградского телеканала.

Собеседник агентства пояснил, что в Волгоградкой области сейчас проживают более 140 национальностей, не менее 1 000 представителей разных национальностей - это ученики старших классов школ. Именно старшеклассники, по мнению авторов проекта, являются главной мишенью экстремистских и террористических организаций, поэтому профилактику экстремизма необходимо проводить в первую очередь среди них.

О теракте в Беслане

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них по сей день нуждаются в реабилитации.