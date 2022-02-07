РПЦ: перечень духовных ценностей должен быть приоритетом РФ в международных соглашениях

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Проект основ госполитики по сохранению традиционных ценностей должен отражать, что Россия не будет принимать международные обязательства, противоречащие этому документу. Это следует сделать на фоне идеологической борьбы против РФ и попыток принудить к уступкам в этой сфере, заявил в понедельник заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"С учетом того, что борьба против нашего народа будет идеологической еще более, чем военной и экономической, <...> с попытками понудить нас к уступкам в этой сфере или сохранить ранее сделанные уступки, стоило бы прямо прописать, что Россия не может и не будет принимать на себя международные обязательства, вступающие в противоречие с данным основами (куда-нибудь в статьи 10 и 15, например)", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.

По его мнению, это бы укрепило возможность достижения такой сформулированной цели, как "обеспечение морального лидерства России в международных отношениях как хранителя традиционных общечеловеческих ценностей". Он также отметил, что предложил бы формулировку "традиционных общечеловеческих, в том числе христианских ценностей".

Также епископ Савва считает, что следовало бы упомянуть о значении исторических для России религий. "Кроме того, следовало бы упомянуть о значении исторических для России религий, каковые стоило бы назвать, причем именно в том ключе, в каком они звучат в законе "О свободе совести", а именно "признавая особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры, уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России", - написал он.

Епископ выразил надежду, что деятели культуры будут следовать основам, которые финансируются государством, и добавил, что практическое применение документа хотел бы увидеть и в сфере миграционной политики.

О проекте Основ госполитики по сохранению традиционных ценностей

Ранее для общественного обсуждения был опубликован вариант новых Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, разработанный Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева. В Институте наследия подчеркнули, что вариант документа не окончательный и еще будет проходить обсуждение на площадках верхней и нижней палат парламента, в Общественной палате РФ и в других инстанциях.

В текущем варианте документ, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, относит к числу традиционных ценностей "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России". Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов проекта, "несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций".