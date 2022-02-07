3D-модель Сочи создадут для планирования комплексного развития города

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти намерены создать 3D-модель Сочи для планирования комплексного развития города, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

"Сейчас при формировании нового генплана важно ничего не упустить, каждый участок запланировать под развитие, заложить максимальное количество соцобъектов, в которых в первую очередь нуждается Сочи. Рассматриваем проекты под комплексное развитие. Всю документацию для генплана оцифровываем, чтобы получить наглядную 3D модель города. И в дальнейшем видеть, как новые проекты будут вписываться в городскую среду", - написал глава Сочи.

В администрации города уточнили, что для реализации приоритетных национальных проектов и плана комплексного развития Сочи до 2030 года создаются постоянно действующие штабы. Их будут координировать заместители главы города. Заседания будут проходить еженедельно при участии депутатов, специализированных организаций, научного сообщества, общественных советов.

Новый генеральный план Сочи, который определит вектор развития города на 20 лет вперед, будет готов осенью 2023 года.