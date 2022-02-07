Уйба сообщил, что в Коми развернули почти максимальное число инфекционных коек

СЫКТЫВКАР, 7 февраля. /ТАСС/. Медучреждения Республики Коми развернули практически максимальное количество коек для лечения пациентов с коронавирусом, в регионе добавили 260 коек, увеличив их число до 1 957, из них занято 1 528 (78%), сообщил в понедельник глава республики Владимир Уйба.

Ранее Минздрав региона сообщал о готовности развернуть почти 3 тыс. коек, задействовать санатории и детские лагеря.

"Мы развернули практически весь свой максимум [коек], мы добавили еще 260 коек и развернули 1 957 коек, практически вышли на максимум. При этом занято на сегодня 1 528. Стараемся держать разрыв не менее 20% между занятыми и развернутыми. Опять развернули полностью в Коми республиканской клинической больнице и в тех муниципалитетах, где основной прирост числа больных, - в Воркуте, Усть-Выми, в Сыктывкаре", - сказал глава республики в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона во "ВКонтакте".

По данным руководителя региона, 98% из числа заразившихся за минувшие сутки 1 488 человек не были привиты, прошли иммунизацию лишь 23 человека, или 2% из числа заболевших. Среди умерших также не было ни одного вакцинированного. При этом завершили вакцинацию более 412 тыс. человек, более 76 тыс. ревакцинировались.

На 7 февраля в Коми выявлено всего 114 894 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 1 488, из них 96 госпитализированы. Выздоровели 96 789 человек, умерли 2 796. С 25 января приостановлена вся плановая медицинская помощь в стационарах и поликлиниках за исключением экстренной и неотложной помощи. В школах Сыктывкара, Ухты, Воркуты и нескольких других крупных городов и районов республики с 25 января по 6 февраля вводилось дистанционное обучение. Коллективный иммунитет к ковиду в регионе составляет 73,5%.