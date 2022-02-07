В трех районных больницах Ингушетии до конца весны установят первые кислородные станции

МАГАС, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии до конца апреля установят в трех крупных районных больницах первые кислородные станции, которые будут обеспечивать медучреждения региона, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"На территории Назрановской районной больницы, а также Сунженской и Малгобекской центральных районных больниц будут установлены кислородные станции производительностью более 1000 л/м. В Назрановской районной больнице для ее размещения уже подготовлена площадка, резервные линии для подключения к кислородной станции находятся на стадии завершения. Малгобекской больницей заключен госконтракт на поставку и монтаж комплекса медоборудования для выработки кислорода и достигнута договоренность с подрядчиком о строительстве площадки под указанный комплекс", - говорится в сообщении.

Как сообщается, завершение работ намечается к середине апреля этого года.

"Говоря о Сунженской центральной районной больнице, ею также уже заключен госконтракт на поставку системы концентрирования кислорода АВС-72 КБМ, а дата завершения работ - март текущего года. При этом, для обеспечения функционирования указанного оборудования необходимо провести работы по созданию и вводу в эксплуатацию резервной линии кислорода и построить площадку для установки всего обозначенного оборудования", - передает пресс-служба слова и. о. министра здравоохранения региона Башира Балаева.

За последние сутки в регионе выявлен 361 случай заражения коронавирусом, за все время в республике заболели 33 672 человека. От болезни скончались 515 человек, выздоровел - 29 641 человек. Из всех лиц подозрительных и подтвержденных на COVID-19 388 - госпитализированы, 32 пациента в отделении реанимации, 19 человек - на ИВЛ.