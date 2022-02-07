Псковские власти отменили карантин по бешенству животных в Новосокольническом районе

ПСКОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области отменили карантин по бешенству животных на территории Новосокольнического района, который был введен осенью прошлого года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

В конце ноября 2021 года карантин по бешенству был введен в Новосокольническом районе Псковской области. Эпизоотический очаг был выявлен на территории сельского поселения "Пригородная волость" железнодорожной станции Гущино. Там хозяин нашел на своем участке мертвое дикое животное - лису.

"Карантин по бешенству отменен в личном подсобном хозяйстве в деревне Бор и на территории сельского поселения "Пригородная волость" Новосокольнического района. Также отменен карантин в личном подворье на территории железнодорожной станции Гущино Новосокольнического района и на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, были проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очагов бешенства на территории муниципалитета. В частности, специалисты провели вакцинацию животных против бешенства, дезинфекцию очагов, а также подворовые обходы населения неблагополучного пункта с целью вакцинации и проведения разъяснительной работы об опасности бешенства.