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"Лыжня России - 2022" пройдет в Химках 12 февраля

Взрослые участники смогут выйти на лыжню только при наличии QR-кода о вакцинации или сертификата о перенесенном ковиде

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Жители и гости Московской области смогут принять участие в массовой гонке "Лыжня России - 2022", которая пройдет в Химках 12 февраля, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Приглашаем принять участие в массовой гонке "Лыжня России-2022", которая стартует 12 февраля в 12:00 в Химках на территории Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная". <...>Традиционное зимнее событие пройдет 40-й раз. Ежегодно оно собирает и профессиональных спортсменов, и любителей", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для всех участников будет подготовлена одна дистанция - 10 км. Все взрослые участники смогут выйти на лыжню только при наличии QR-кода о вакцинации против коронавирусной инфекции или сертификата о перенесенном заболевании.

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