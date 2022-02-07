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В Челябинской области не достроили 56 домов обманутых дольщиков

В регионе принимаются решения либо о завершении строительства, либо выплате компенсаций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. В Челябинской области на начало 2022 года не достроили 56 жилых домов обманутых дольщиков. В числе пострадавших 2 846 человек, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

"На Южном Урале в числе пострадавших от недобросовестных застройщиков 2 846 человек. В регионе - 56 недостроенных объектов. Больше всего недостроя в столице региона - 39 объектов. 12 незавершенных строек, начатых с привлечением средств жителей, в Копейске. Два объекта в Южноуральске, по одному в Миассе, Магнитогорске и Чебаркульском районе", - говорится в сообщении.

Для восстановления прав дольщиков используются разные механизмы. По части объектов приняты решения о достройке, по другим выплачены или будут выплачиваться компенсации. Совместно с Фондом развития территорий регион ищет оптимальный путь по каждому объекту. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев обратил внимание на то, что регионам нужна поддержка в разрешении сложных ситуаций, когда, к примеру, наложили запрет на любые действия с проблемным объектом на время уголовного разбирательства или за недостроем числятся договоры долевого участия, но найти граждан невозможно и так далее.

"Мы проанализировали все объекты УрФО, где есть проблемы обманутых дольщиков. По части из них осталось решить технические вопросы. Где-то требуется корректировка нормативной базы. Сейчас систематизируем все вопросы, которые поступили из регионов и проведем совещание с Фондом развития территорий. После выйдем на курирующего вице-премьера, будем ходатайствовать о внесении изменений в федеральное законодательство", - приводят в сообщении слова Якушева.

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РоссияЧелябинская область
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