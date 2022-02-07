Системы газоснабжения отремонтируют почти в 500 домах Подмосковья в 2022 году

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Около 500 многоквартирных домов Московской области вошли в программу капитального ремонта систем газоснабжения в 2022 году, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Московская область занимает первое место по объему выполняемых работ капитального ремонта систем газоснабжения, а также является одним из первых регионов, который начал проводить работы по ремонту систем газоснабжения в рамках программы капитального ремонта. В Подмосковье в 2022 году Фондом капремонта Московской области запланировано отремонтировать системы газоснабжения 473 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор Фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья Валерий Николов, которого цитирует пресс-служба, в 2022 году в рамках проведения капремонта станет обязательной установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире.

"В Московской области программа капитального ремонта по замене систем газоснабжения в многоквартирных домах реализуется с 2016 года. На текущий момент ремонт проведен в свыше 1,1 тыс. многоквартирных домов. Данные работы призваны существенным образом повысить газовую безопасность", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского.