Минздрав Бразилии считает тревожной ситуацию с распространением штамма "омикрон"

"Ситуация со случаями "омикрона" тревожная. На прошлой неделе мы видели рост новых случаев. Нагрузка на систему здравоохранения возросла. Однако нет пропорционального увеличения числа смертей по сравнению с заболеваемостью, <...> похоже, что заболевание переносится в более легкой форме", - цитирует министра издание "Антагониста".

В Бразилии с населением 213 млн человек с начала пандемии выявлено более 26,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 632 тыс. завершились летальным исходом. Выздоровели более 22,7 млн человек, более 3 млн случаев считаются активными. На прошлой неделе Кейрога высказал мнение о том, что до конца квартала власти могут пересмотреть статус COVID-19 и признать, что заболевание носит характер эндемии, а не пандемии.

На протяжении двух последних недель в стране регистрировались рекордные показатели заболеваемости ковидом за весь период пандемии - 1,3 и 1,25 млн заразившихся за неделю. Показатель смертности вырос до уровня августа прошлого года, превысив отметку 5 тыс. летальных исходов за 7 дней. По данным местных эпидемиологов, в январе почти 96% случаев заражений ковидом было вызвано штаммом "омикрон", в то время как в декабре таковых было около 40%.

Полностью привиты от коронавируса более 153,2 млн жителей. Свыше 42 млн человек ревакцинированы, порядка 14,2 млн бразильцев не завершили прививочный курс. С середины января в стране началась вакцинация детей в возрасте от 5 лет.