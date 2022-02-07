Минздрав Бразилии считает тревожной ситуацию с распространением штамма "омикрон"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 февраля. /ТАСС/. Ситуация с распространением в Бразилии штамма "омикрон" коронавирусной инфекции нового типа вызывает тревогу, считает глава Минздрава страны Марселу Кейрога.
"Ситуация со случаями "омикрона" тревожная. На прошлой неделе мы видели рост новых случаев. Нагрузка на систему здравоохранения возросла. Однако нет пропорционального увеличения числа смертей по сравнению с заболеваемостью, <...> похоже, что заболевание переносится в более легкой форме", - цитирует министра издание "Антагониста".
В Бразилии с населением 213 млн человек с начала пандемии выявлено более 26,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 632 тыс. завершились летальным исходом. Выздоровели более 22,7 млн человек, более 3 млн случаев считаются активными. На прошлой неделе Кейрога высказал мнение о том, что до конца квартала власти могут пересмотреть статус COVID-19 и признать, что заболевание носит характер эндемии, а не пандемии.
На протяжении двух последних недель в стране регистрировались рекордные показатели заболеваемости ковидом за весь период пандемии - 1,3 и 1,25 млн заразившихся за неделю. Показатель смертности вырос до уровня августа прошлого года, превысив отметку 5 тыс. летальных исходов за 7 дней. По данным местных эпидемиологов, в январе почти 96% случаев заражений ковидом было вызвано штаммом "омикрон", в то время как в декабре таковых было около 40%.
Полностью привиты от коронавируса более 153,2 млн жителей. Свыше 42 млн человек ревакцинированы, порядка 14,2 млн бразильцев не завершили прививочный курс. С середины января в стране началась вакцинация детей в возрасте от 5 лет.