Синод Элладской церкви ознакомился с письмом о нарушении на Украине православных канонов

АФИНЫ, 7 февраля. /ТАСС/. Постоянный синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) на заседании в понедельник ознакомился с письмом возглавляющего неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ) митрополита Епифания (Думенко) к Священному синоду ЭПЦ в связи с нарушением канонов и устава церкви бывшим митрополитом Киевским Филаретом (Денисенко). Об этом говорится в сообщении Синода, распространенном в понедельник греческим агентством церковных новостей Romfea.gr.

На заседании Постоянного синода, состоявшемся под председательством архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима, было зачитано послание митрополита Епифания, в котором он проинформировал о "решении Священного синода Церкви Украины, что все подчиняющиеся удалившемуся на покой бывшему митрополиту Киевскому Филарету (Денисенко), в нарушение священных канонов и устава православной церкви, являются незаконно избранными "архиереями", включая приехавших из Греции старостильных раскольников и самопровозглашенных в качестве архиереев Авксентия Мариниса и Димитрия (Хризостома) Каллиса, извергнутого из сана клирика Элладской церкви". "Они, как и все принадлежащие к греческим старостильникам, не имеют никакой каноничности в Православной церкви Украины и никоим образом не могут быть приняты в церковное общество", - говорится в сообщении.

2 февраля неканоническая ПЦУ наложила "санкции" на главу непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета, лишив сана всех назначенных им архиереев. Соответствующее решение ПЦУ приняла во время заседания Синода.

"На основании ранее принятых Священным синодом решений было определено, что бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата преосвященный Филарет (Денисенко) является архиереем Православной церкви Украины на покое, которому <...> с июня 2019 года канонически запрещено совершать компетенции епархиального архиерея и предстоятеля церкви, в частности запрещено созывать и возглавлять собрания для решения вопросов церковного управления, запрещено совершать рукоположение в любой священный сан <...>", - отмечалось в сообщении, размещенном на сайте ПЦУ.

В так называемой Православной церкви Украины объявили "вне закона" сторонников Филарета, поддержавших его в конфликте с главой ПЦУ Епифанием, лишили их сана и пригрозили церковным судом.

После этого председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Климент (Вечеря) выразил в комментарии ТАСС мнение, что ситуация вокруг главы непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета, на которого накануне наложила "санкции" неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ), является закономерным продолжением раскола и хаоса внутри образованной в 2018 году ПЦУ.

Церковный раскол

В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур, в числе которых была УПЦ Киевского патриархата, была создана Православная церковь Украины, которая получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Накануне собора по требованию Варфоломея было принято решение о ликвидации УПЦ Киевского патриархата. Главой новой церкви был избран митрополит Епифаний, а Филарет стал почетным патриархом ПЦУ.

Однако позднее Филарет вступил в конфликт с ПЦУ, в июне 2019 созвал собор уже ликвидированной УПЦ КП, на котором было заявлено об отмене постановления о прекращении ее деятельности. УПЦ КП заявила, что ее главой остается Филарет. В ПЦУ с этим не согласились, назвав поместный собор УПЦ КП неуставным, не имеющим "канонических и юридических последствий".

Русская православная церковь (РПЦ) и каноническая Украинская православная церковь не признают канонического статуса новой церковной структуры ПЦУ. РПЦ и УПЦ считают и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве "канонически ничтожными". В РПЦ заявляют, что эти и другие действия патриарха Варфоломея, в том числе его "сближение" с Римско-католической церковью, привели к расколу православия в мире.