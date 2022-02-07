Более 100 тюменских детей с диабетом получат в этом году аппараты мониторинга глюкозы

ТЮМЕНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области подписал указ о том, что больные сахарным диабетом I типа дети получат жизненно важные системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). 180 детей уже получали помощь, в 2022 году устройства получат 110 детей в регионе, а в общей сложности в таких аппаратах нуждаются 577 детей, сообщил в понедельник на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" глава области Александр Моор.

В декабре 2021 года на прямую линию губернатора поступило сразу восемь обращений от родителей маленьких пациентов, которые сообщили, что системы и расходные материалы к ним включены в стандарт оказания медпомощи детям с сахарным диабетом I типа, однако не назначаются по рецептам врача бесплатно. С учетом стоимости аппаратов НМГ в год на одного ребенка нужно примерно 250 тыс. рублей. В обеспечении системами непрерывного мониторинга глюкозы различных типов нуждается 577 детей.

"Маленькие тюменцы, больные сахарным диабетом I типа, получат жизненно важные аппараты непрерывного мониторинга глюкозы. Сегодня подписал соответствующее распоряжение. 180 детей уже получают инсулинотерапию с помощью помп, имеющих системы НМГ. На 2022 год запланирована установка еще 110 таких аппаратов", - говорится в сообщении.

Как отметил Моор, все тюменские дети - диабетики за счет бюджета региона уже обеспечиваются шприц-ручками и инсулиновыми иглами к ним, а также тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови. Свыше 100 млн рублей выделено из областного бюджета для обеспечения детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы.