Коечный фонд для больных ковидом в Нижегородской области свободен на 20%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 февраля. /ТАСС/. Коечный фонд для заразившихся коронавирусом в Нижегородской области свободен на 20%, при этом власти готовы оперативно развернуть еще места для больных, сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Глеб Никитин.

Глава региона рассказал, что в области, как и по всей стране, произошел взрывной рост во время пятой волны. Так, за последние сутки выявили более 4,3 тыс. случаев коронавируса, при этом на пике предыдущих волн показатель находился на уровне 800-900 случаев. "Но паниковать не надо, большинство людей лечатся амбулаторно, симптомы и течение сейчас у этого штамма достаточно легкое, госпитализация не достигает пиковых значений даже во время предыдущей волны. Сейчас около 500 человек в день мы госпитализируем, при этом есть еще и выписывающиеся, общее количество коек 6,2 тыс., при этом общий резерв 20%, который мы держим. Во время четвертой волны это было 9,4 тыс. коек, резерв еще есть", - сказал Никитин.

Он добавил, что лично общался с реаниматологами и врачами ковидных отделений, они, по его словам, говорят, что количество тяжелых или среднетяжелых пациентов гораздо ниже, чем в предыдущие волны. "И в принципе система, особенно стационаров, переживает волну легче", - сказал глава региона, отметив, что очень сильная нагрузка легла на поликлиники, которым сейчас помогают в том числе волонтеры.

Губернатор также рассказал, что привитых жителей региона практически не госпитализируют. "Вакцина реально защищает как от заболевания, так и от тяжелого течения [болезни]", - отметил Никитин.

По его словам, в Нижегородской области прививки от коронавируса сделали более 1,8 млн человек.