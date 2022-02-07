Буддисты Калмыкии предлагают убрать упоминание США из документа по традиционным ценностям

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Представители буддийской общины Калмыкии поддерживают проект основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, при этом предлагают убрать из этого документа упоминание в негативном ключе США и других государств. Об этом заявил старший администратор Центрального хурула Калмыкии ("Золотая обитель Будды Шакьямуни"), член Общественной палаты России Йонтен-гелонг (Сергей Киришов) при обсуждении проекта в ОП.

Тува, Калмыкия и Бурятия являются основными российскими регионами, в которых проживают последователи буддизма.

"Это абсолютно правильный путь, который выбирает наше государство, - укрепление страны через сохранение наших традиционных моральных, духовных ценностей. Единственное, хотел бы спросить у разработчиков, есть ли необходимость все-таки в этом документе нам конкретно указывать страну - когда мы пишем, что нам угрозу для наших традиционных ценностей представляют именно США и их союзники? <...> Ведь у многих американцев с нами одинаковые духовные, традиционные ценности: понятие правильной, крепкой семьи и так далее. Все-таки новые веяния этой современной, такой странной культуры - это тоже не традиционно ни для американцев, ни для европейцев", - сказал Йонтен-гелонг.

По его мнению, указание в обсуждаемом документе конкретных стран как представляющих угрозу российским ценностям может развивать у граждан своего рода "национализм". Как полагают буддисты, нужно больше сконцентрироваться на решении "внутренних задач" и развивать "культурный иммунитет" у своих собственных граждан.

"Сформировав такой культурный иммунитет в нашей стране, нам уже не страшны будут какие-то современные веяния моды, <...> каких-то сомнительных ценностей, и тогда мы не будем рассматривать другие страны как неких врагов. Все-таки США - это прежде всего, граждане США. Президенты меняются, политика меняется, все может поменяться быстро, а люди остаются всегда, и нам нужно как раз-таки развивать отношения с другими народами, другими странами. В этом, наверное, такая наша черта - российского, русского народа - что мы открыты для всего мира, для всех людей", - добавил религиозный деятель.

Он выразил надежду, что с учетом доработок появится "блестящий документ", который будет способствовать укреплению и дальнейшему развитию России и ее общества. "Поэтому от буддистов Калмыкии скажу - мы поддерживаем данную инициативу, исходящую от нашего государства, и готовы всячески способствовать в дальнейшем реализации всех этих планов", - заключил Йонтен-гелонг.

О проекте Основ госполитики по сохранению традиционных ценностей

Ранее для общественного обсуждения опубликовали вариант новых Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, разработанный Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева. В Институте наследия подчеркнули, что вариант документа не окончательный и еще будет проходить обсуждение на площадках верхней и нижней палат парламента, в Общественной палате России и в других инстанциях.

В текущем варианте документ, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, относит к числу традиционных ценностей "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России". Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов проекта, "несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций".