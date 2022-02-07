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Трехмесячный карантин по бешенству отменили в селе в Тюменской области

Ограничения действовали на территории Исетского района

ТЮМЕНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Тюменской области с 7 февраля отменили карантин по бешенству животных в селе Шорохово Исетского района Тюменской области, введенный там три месяца назад. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

"Отменить с 7 февраля 2022 года ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории села Шорохово Исетского района Тюменской области, установленные постановлением губернатора Тюменской области от 9 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Карантин по бешенству действовал на территории эпизодического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исетский район, село Шорохово, улица 40 лет Победы, а также в радиусе 3 км от эпизоотического очага.

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