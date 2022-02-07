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Олимпиада-2022 в Пекине

Первый канал в прямом эфире покажет церемонию закрытия Олимпиады в Пекине

Она пройдет 20 февраля на Национальном стадионе в китайской столице

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине будет показана Первым каналом в прямом эфире. Об этом сообщает служба информации телеканала.

"Первый канал в прямом эфире покажет церемонию закрытия пекинской Олимпиады, которая пройдет 20 февраля на Национальном стадионе в китайской столице и во время которой страны-участницы, спортсмены и зрители со всего мира простятся с Играми и передадут олимпийскую эстафету стране, где пройдут следующие", - говорится в сообщении службы информации Первого канала.

После 7 февраля сборная России занимает второе место в медальном зачете, россияне завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Лидерами медального зачета являются спортсмены из Швеции, завоевавшие три золотые медали. Тройку лидеров замыкают нидерландцы (2-2-1).

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Олимпиаду планируется провести с 6 по 22 февраля.

Теги
РоссияОлимпиада-2022 в Пекине
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