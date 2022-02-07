В Карачаево-Черкесии начался капремонт столетнего здания госфилармонии

ЧЕРКЕССК, 7 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт государственной филармонии Карачаево-Черкесии проведут впервые за столетнюю историю здания, рассказал в понедельник глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Хочу начать новую трудовую неделю с замечательной новости. В государственной филармонии Карачаево-Черкесии стартовал капитальный ремонт. Я знаю, как много это учреждение значит для всех нас: невозможно сосчитать, сколько в этих стенах было представлений, концертов и спектаклей. Филармония объединяет творческих людей, здесь создается прекрасное и оберегается, развивается наша культура", - написал руководитель региона.

Он добавил, что ремонт планируется завершить к началу лета 2022 года, ведутся работы по внутренней отделке. В здании также установят новые кресла и проведут техническое переоснащение.

По словам Темрезова, при проведении работ важно сохранить исторический облик филармонии. "Колоритное здание как нельзя лучше передает путь становления нашей республики, которой в этом году 100 лет, и символизирует собой синтез культурного наследия, исторической памяти и созидания чего-то нового", - отметил глава республики.

Как ранее рассказал ТАСС министр культуры региона Зураб Агирбов, работы по строительству и капитальному ремонту около 30 домов культуры проведут в республике по нацпроекту "Культура" до 2024 года.

РГБУ "Государственная филармония КЧР" организована с целью создания, распространения и освоения культурных ценностей, проведения публичных показов концертов, спектаклей, эстрадных и других представлений, а также подготовки концертно-эстрадной деятельности. В структуре филармонии действует семь творческих коллективов.