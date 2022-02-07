В Северной Осетии откроются кадетские классы СК России с офицерами-воспитателями

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 февраля. /ТАСС/. Кадетские классы с офицерами-воспитателями откроются в двух школах Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам аппаратного совещания.

"Министр образования и науки Элла Алибекова сообщила, что 21 февраля в Северной Осетии откроются два кадетских класса Следственного комитета России - во Владикавказе и Алагире. Набор в классы уже объявлен. Зачислять детей будут по результатам тестирования по истории и русскому языку, а также по итогам сдачи нормативов по физической подготовке", - говорится в сообщении.

К проведению тестирования для набора в классы привлекут Республиканский центр оценки качества образования. Кроме того, в кадетские классы Следственного комитета России будут назначены офицеры-воспитатели.

"Доведите порядок отбора до всех. Самое главное, чтобы все родители знали критерии, по которым отбираются дети в кадетские классы. По итогам отбора жду от вас доклад, Элла Маирбековна Все должно быть прозрачно и понятно", - сказал глава региона Сергей Меняйло, обращаясь к министру образования и науки региона.

Выпускники будут иметь право приоритетного поступления в академию Следственного комитета в Санкт- Петербурге и Москве.