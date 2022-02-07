В Северной Осетии подготовят программу обучения специалистов для "Норильскникельремонт"

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (СКГМИ) подготовит индивидуальную программу обучения специалистов среднего профессионального образования для ООО "Норильскникельремонт", входящего в группу компаний "Норникель". Договоренность об этом достигнута на встрече главы Северной Осетии Сергея Меняйло с генеральным директором ООО "Норильскникельремонт" Виталием Довгалем.

"Мы заинтересованы в развитии среднего профессионального образования в республике, вы - в высококвалифицированных кадрах. Наши цели совпадают, поэтому предлагаю перейти в практическую плоскость решения общей задачи. Начнем с подготовки специалистов для вашей компании, а впоследствии сможем масштабировать эту практику на весь "Норникель", - обратился глава республики к руководству компании.

Предприятие готово сформировать соответствующий образовательный заказ и представить его в ближайшее время.

Виталий Довгаль, в свою очередь, подчеркнул, что Северная Осетия давно является кузницей кадров для горно-металлургической отрасли страны. Конкретно на предприятии "Норильскникельремонт" из 10 тыс. сотрудников 300 человек являются выпускниками Северо-Кавказского горно-металлургического института.

По предложению Сергея Меняйло компания сформирует конкретный образовательный заказ - какое число специалистов и по каким направлениям ей необходимо, обозначит квалификационные требования, после чего СКГМИ разработает соответствующие программы. Планируется, что руководство предприятия будет осуществлять методическое сопровождение обучения, внимательно отслеживать успеваемость студентов, отбирать подходящие кандидатуры и переводить их на целевое обучение.

Также будет организована стажировка преподавателей на предприятии "Норильскникельремонт".