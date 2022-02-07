В Северной Осетии построят многопрофильный реабилитационный центр

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 февраля. /ТАСС/. Многопрофильный реабилитационный центр построят в Правобережном районе Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи премьера региона Бориса Джанаева с заместителем министра здравоохранения России Натальей Хоровой.

"Один из ключевых для республики вопросов, который включен в перечень поручений президента России - строительство многопрофильного реабилитационного центра. Предварительно обозначен участок в Правобережном районе. В настоящее время определяется механизм реализации проекта, в том числе с использованием формата государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении.

На встрече также обсуждали реализацию мероприятий генерального плана развития города Беслан. Так, в реконструкции нуждается поликлиника Правобережной центральной районной больницы, необходима станция скорой медицинской помощи. По обоим объектам проектно-сметная документация готова. Требуется определить источники финансирования.

Кроме того, они необходимы для реализации других мероприятий, приоритетных для развития системы здравоохранения республики. В их числе - строительство родильного отделения в Моздокском районе, детского противотуберкулезного стационара в поселке Южный, инфекционного корпуса на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе, реконструкция Республиканского онкологического диспансера.

По всем объектам необходимо содействие в поддержке бюджетных заявок и определении источников финансирования.

"Так, с Натальей Александровной Хоровой обсудили механизмы, которые позволят нам определить источники финансирования. Рассчитываем, что с помощью коллег мы решим эту задачу, так как есть полное понимание того, что все эти объекты необходимы Северной Осетии", - сказал по итогам встречи Борис Джанаев.