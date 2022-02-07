В Австрии привитые "Спутником V" взрослые должны дополнительно привиться другими вакцинами

ВЕНА, 7 февраля. /ТАСС/. Минздрав Австрии официально не внес российскую вакцину "Спутник V" в перечень признанных препаратов для исполнения закона об обязательной вакцинации взрослых от коронавируса. В соответствующее постановление австрийского министерства включены, помимо зарегистрированных в ЕС, только два китайских и три индийских препарата. Этот документ опубликован в понедельник и вступает в силу во вторник. Привитым "Спутником V" взрослым с местом жительства в Австрии теперь надо будет сделать две дополнительных прививки другими одобренными в этой стране препаратами, чтобы не нарушать новый закон, передает корреспондент ТАСС.

В настоящее время в Австрии иммунизированы более 80% жителей старше 18 лет, включая переболевших. В соответствии с законом об обязательной вакцинации прививку нужно теперь сделать около 1,3 млн человек, которые не были иммунизированы. То есть почти 18% жителей этой страны сейчас нарушают новый закон. Глава Минздрава Вольфганг Мюкштайн еще в январе обещал, что в Вене изучат вопрос учета сертификата иммунизации "Спутником V", поскольку в Австрии проживает и работает много привитых этой вакциной людей. Правда, теперь в Минздраве не ответили на запросы корреспондента ТАСС с просьбой пояснить причины отсутствия российской вакцины в списке признанных на национальном уровне препаратов в условиях действия закона об обязательной прививке от ковида.

Минздрав вместо признания "Спутника V" разработал специальный регламент для непризнанных вакцин: например, людям, уже привитым двумя компонентами "Спутника V", в Австрии для соответствия требованиям закона нужно будет сделать дополнительно только две инъекции признанными препаратами вместо предписанных трех. Такое же правило касается людей, кто сможет предоставить положительный тест на антитела перед вакцинацией. Этой категории граждан в таком случае также будет достаточно сделать только две инъекции.

В понедельник решение Минздрава в отношении "Спутника V" подвергли критике председатель Австрийской партии свободы (АПС), бывший министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль, представители Палаты экономики Австрии, австрийского Студенческого союза. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский назвал дискриминационным отказ Минздрава учитывать сертификаты привитых "Спутником V", потому что это может создать новые барьеры для реализации двусторонних контактов.

Закон об обязательной вакцинации от коронавируса жителей старше 18 лет в Австрии вступил в силу 5 февраля. Взрослые резиденты Австрии, которые еще не были привиты, должны сделать три инъекции в течение установленных интервалов. Второй укол должен быть сделан в течение 65 дней после первого, а третий - в течение 190 после второго.

Закон предполагает исключения для беременных женщин и тех, кому прививка противопоказана. Отсрочку от прививки на полгода получают переболевшие ковидом. Контроль за соблюдением закона планируется ввести с 15 марта. Штраф за отказ от прививки составляет от €600 до €3 600. Арест в случае отказа прививаться не предусмотрен.