Эксперт: в мире разрабатывается более 200 вакцин от коронавируса

АФИНЫ, 8 февраля. /ТАСС/. Более 200 вакцин от коронавируса разрабатывается в мире. Об этом сообщила в понедельник вечером на брифинге председатель греческого Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду.

"С января 2021 года, когда был идентифицирован геном коронавируса, началась разработка вакцин. На сегодняшний день находятся в стадии разработки более 200 вакцин, сделано более 10 млрд прививок", - сказала Теодориду, отметив, что через несколько дней в Грецию будет доставлена вакцина Novavax (Nuvaxovid). "В новой вакцине спайковый белок, полученный в лаборатории, дается в готовом виде, то есть он не вырабатывается организмом, это старая технология", которая используется в вакцинах против гриппа и гепатита, сказала глава комитета.

Теодориду сообщила, что первые 168 тыс. доз нового препарата должны поступить в страну 21 февраля, всего в феврале и марте ожидается поступление 474 тыс. доз. Эта вакцина хранится девять месяцев при температуре холодильника, она дешевая и удобная в транспортировке, и "поможет вакцинировать население в неблагополучных странах". 10 доз, содержащихся в каждом флаконе, можно оставить на шесть дней при комнатной температуре, добавила руководитель комитета.

По ее словам, "одобрение вакцины было произведено на основе основных данных двух клинических исследований с участием 45 тыс. человек". "Первое исследование показало 90-процентную эффективность в снижении средней и тяжелой симптоматики заболевания, а второе - эффективность в 89,7%. Препарат Novavax будет вводиться по схеме две дозы с интервалом в 21 день, а выработка антител и начало защиты начинается через 14 дней", - сказал она.

По данным на 7 февраля, в Греции использовано уже более 19 млн 410 тыс. доз вакцин. Свыше 7 млн 799 тыс. человек получили по меньшей мере одну дозу, более 7 млн 358 тыс. человек полностью вакцинированы. Свыше 4 млн 969 тыс. человек получили бустерную дозу. В Греции до сих пор использовались четыре вакцины - Pfizer, AstraZeneca, Moderna и однокомпонентная Johnson & Johnson.