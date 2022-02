Один из старейших пабов Великобритании сменит владельца

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Паб Ye Olde Fighting Cocks ("Старые-добрые бойцовые петухи"), спорящий за звание старейшего в Великобритании, обанкротился из-за пандемии COVID-19. Как сообщила в понедельник газета Daily Mail, в управляющей компании заверяют, что заведение, которое похваляется более чем тысячелетней историей, вскоре вновь откроет двери для посетителей, сменив владельца.

"Вместе со своей командой я делал все, чтобы паб продолжал работать. Однако последние два года были беспрецедентным периодом для ресторанно-гостиничного бизнеса, и мы проиграли этот бой", - написал на своей странице в Facebook нынешний владелец паба Кристо Тофалли, купивший его 10 лет назад.

По оценкам Тофалли, который до пандемии рассчитывал существенно расширить бизнес, новому владельцу понадобится вложить в заведение несколько миллионов фунтов, чтобы увеличить количество мест для посетителей и вновь сделать паб прибыльным.

Мифы, легенды, предания

Ye Olde Fighting Cocks, расположенный в городе Сент-Олбанс (графство Хартфордшир, Восточная Англия), давно борется за право называть себя старейшим пабом Соединенного Королевства. Как утверждается на сайте заведения, часть его фундамента была датирована концом VIII века. Согласно преданию, в 793 году король Оффа, правивший англосаксонским королевством Мерсия, основал Сент-Олбаннское аббатство, где впоследствии был построен знаменитый собор. Владельцы заведения культивируют легенду, в соответствии с которой веселые монахи когда-то пробирались в подвалы трактира по длинным тоннелям, якобы связывающим его со зданием собора. Другая легенда гласит, что в Ye Olde Fighting Cocks в годы Английской гражданской войны однажды остановился полководец Оливер Кромвель (1599-1658), впоследствии ставший фактическим правителем Британии.

Какое-то время паб значился в Книге рекордов Гиннесса как самый старый в стране, однако был исключен из нее в 2000 году, поскольку подтвердить, когда именно на этом месте появилось питейное заведение, так и не удалось. Считается, что основное здание паба, имеющее необычную восьмиугольную форму, первоначально служило голубятней, и, по оценкам членов Археологического общества Сент-Олбанса и Хартфордшира, было построено в начале XVII века, хотя прежние владельцы заведения настаивали на XI веке. В обществе также указывают, что самое раннее упоминание о трактире в этой части улицы Эбби-мил-лейн относится к 1756 году, хотя тогда торговля элем велась под вывеской с тремя голубями, а не с парой петухов. Современное название появилось уже в начале XIX века и связано с петушиными боями, которые предположительно провоидились во дворе заведения до тех пор, пока в 1835 году жестокое развлечение не было запрещено актом британского парламента.

Старейший паб

Звание старейшего паба в королевстве приписывают себе несколько десятков заведений, и некоторые из них могут подкрепить такие заявления документальными свидетельствами. Ye Olde Man and Scythe ("Старик и коса") в английском Болтоне и Adam and Eve ("Адам и Ева") в Норидже упоминаются в текстах 1251 и 1249 годов соответственно. Владельцы паба The Royal Standard of England ("Королевский штандарт Англии"), расположенного в одном из небольших городков графства Бакингемшир, считают, что их заведение под другим названием фигурирует в знаменитой "Книге Судного дня" - поземельной переписи, работа над которой была закончена в 1086 году при Вильгельме Завоевателе (ок. 1028 - 1087).