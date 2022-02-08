Власти Индонезии ужесточили антиковидные ограничения в столице и на Бали

СИНГАПУР, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Индонезии ужесточили социальные ограничения в столице, на самом густонаселенном острове Ява и на курортном острове Бали в связи с новой вспышкой коронавируса, вызванной штаммом "омикрон". Об этом сообщила во вторник газета The Straits Times со ссылкой на министра-координатора по морским делам и инвестициям Лухута Бинсара Панджаитана.

По его словам, торговые центры, рестораны и кафе вновь смогут принимать не более 60% максимального числа посетителей, развлекательные заведения - не более 35%, мечети и церкви - не более 50%. "Мы не хотим запугивать население, не намерены наносить ущерб экономике, возможно, проблема может оказаться не такой серьезной", - указал министр-координатор. По его словам, правительство "следит за ситуацией и может ослабить ограничения уже на будущей неделе".

В настоящее время, сказал Лухут, "примерно 65% лиц, госпитализированных с коронавирусом, переносят заболевание умеренно тяжело и могут продолжать лечение в домашних условиях".

Суточный прирост инфицированных в стране приближается к 40 тыс., хотя еще месяц назад этот показатель составлял около 100-200 случаев. Вакцинацию от коронавируса прошли примерно 48% жителей Индонезии.