В Москве ожидаются облачная погода, снег, гололедица и до трех градусов тепла

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, снег, мокрый снег, гололедица и до плюс трех градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 1-3 градуса тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус трех градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус двух - плюс трех градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус пять градусов.