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Пандемия COVID-19

Власти КНР выявили еще 64 случая COVID-19 в ходе локдауна в городе на границе с Вьетнамом

За сутки в городе также были обнаружены два новых бессимптомных носителя

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Китайские врачи выявили за минувшие сутки 64 новых случая заражения коронавирусом в городе Байсэ (Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай) на границе с Вьетнамом. Об этом во вторник сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Согласно заявлению ведомства, среди них четыре считавшихся ранее бессимптомными носителя, у которых проявились признаки заболевания. За минувшие сутки в городе также были выявлены два новых бессимптомных носителя.

В понедельник власти города сообщили о введении локдауна. Учебные и коммерческие заведения, а также общественный транспорт приостановили работу. Продолжают функционировать только супермаркеты, рынки, больницы и аптеки. Жителям запрещено покидать дома, за исключением случаев крайней необходимости. Всего в городе с начала вспышки выявлен 101 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

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КитайВьетнамПандемия COVID-19
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