СМИ: в Японии началось обследование внутренней части первого реактора АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Японская энергокомпания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к обследованию внутренней части первого реактора аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Изначально старт работ был запланирован на 12 января, однако был отложен из-за технических неполадок. В ходе исследования будет использован дистанционно управляемый водонепроницаемый робот. С его помощью сотрудники TEPCO сфотографируют внутреннюю часть реактора, а также изучат находящиеся на его дне фрагменты расплавившегося ядерного топлива, измерив уровень их радиации.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда удар мощного цунами вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов.

Полный демонтаж АЭС "Фукусима-1" планируется завершить примерно к 2050 году.