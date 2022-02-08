В Тюмени создали комплекс лабораторий со сверхточной установкой анализа растворов

ТЮМЕНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Лабораторный комплекс из 24 лабораторий, из которых четыре исследовательские, создан в Тюмени в центре коллективного пользования "Центр перспективных исследований и разработок" Тюменского индустриального университета (ЦПИИР ТИУ). Одну из лабораторий оснастили одной из пяти имеющихся в России установок сверхточного определения свойства растворов для полного цикла испытаний, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе вуза.

"К празднику (День Российской науки) ЦПИИР ТИУ представил новый лабораторный комплекс, состоящий из 24 лабораторий, из них четыре исследовательские, остальные - учебные. <...> Одна из самых высокотехнологичных лабораторий - испытательная, она предназначена для буровых и тампонажных растворов. Здесь можно осуществлять подбор органических основ, выполнять приготовление буровых растворов и проводить фильтрационные испытания на образцах керна с моделированием осложненных геологических условий. Для осуществления работы закуплен уникальный вискозиметр OFITE высокого давления и температуры, который сверхточно определяет свойства растворов <...>. Таких приборов в России всего пять. Для Тюменского региона это единственная лаборатория, которая может выполнять полный цикл испытаний в пределах одного здания", - говорится в сообщении.

Новое пространство открыто не только для обучения студентов, но и для предпринимателей и интересующихся наукой и инновационными проектами в нефтегазовой, строительной, биомедицинской и IT-сферах. ЦПИИР ТИУ создан для решения научно-прикладных задач отраслевой инженерно-технической повестки, проведения научных исследований.